Edirne Belediye Başkanı barınaktan sahiplendiği köpeği makam aracıyla gezdirdi

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EDİRNE (AA) - Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'ndan sahiplendiği "Foks" adındaki köpeği makam aracıyla gezdirdi, şehir turu yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bir süre önce düzenlenen bir etkinlikte barınağı ziyaret eden Gürkan, kendisine yakın tavırlar sergileyen köpeği Edirne Belediyesi bünyesinde sahiplenmek istedi.

16 Ocak'ta işlemleri tamamlanan ve Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'ne getirilen köpeğin adı "Şanslı" koyulmuştu ancak köpeğin asıl isminin "Foks" olduğu öğrenildi.

Kısa sürede Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarı'nın maskotu haline gelen "Foks", hem çalışanlar hem de ziyaretçiler tarafından çok sevildi.

Belediye Başkanı Gürkan, "Foks"u makam aracına alarak kısa bir şehir turu attıktan sonra Saraçlar Caddesi'nde yürüyüşe çıktı.

Gürkan, sosyal medya hesaplarından, "Bugün Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'ndan sahiplendiğimiz 'Foks' ile geziyoruz. Sizler de bir can, bir dost sahiplenmek istiyorsanız Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'nı ziyaret edebilirsiniz." paylaşımında bulundu.

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