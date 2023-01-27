"1001 Hatim Duası" geleneği Edirne'de asırlardır devam ettiriliyor

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EDİRNE (AA) - Edirne'deki tarihi Dar'ül Hadis Camisi'nde, her yıl "üç aylar"ın ilk cuma günü icra edilen "1001 Hatim Duası" yapıldı.

Osmanlı'dan bu yana devam eden Sultan II. Murat Han tarafından başlatılan "1001 Hatim Duası" geleneği Edirne'de asırlardır sürüyor.

Asırlık gelenek için okunan binlerce hatmin duası, Edirne ve çevre illerden gelenlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Dar'ül Hadis Camisi İmamı Doğa Erkol, gazetecilere yaptığı açıklamada, üç ayların tüm dünyaya huzur, sağlık ve barış getirmesi temennisinde bulundu.

Erkol, asırlık "1001 Hatim Duası" geleneğini sürdürmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Geleneğin II. Murat Han tarafından başlatıldığını anımsatan Erkol, şunları kaydetti:

"Peygamber Efendimiz II. Murat Han'ın rüyasına giriyor ve burada bir medrese yapmasını söylüyor. II. Murat Han da bunu bir emir telakki ederek hemen bir hadis medresesi inşa ettiriyor. Peygamber Efendimizin ruhu için burada 1001 Hatim geleneği başlatılıyor. İlk olarak 10 hafızla başlatılıyor ve üç ayların ilk cumasında cemaatin katılımıyla kurbanlarla, şerbetlerle ve lokumlar kutlamışlardır. Bizler de bu geleneği sürdürerek 438'incisini coşkuyla ve sevinçle kutlayacağız."

Duaya katılanlara çeşitli ikramlar yapıldı.





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