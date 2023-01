Türkiye Beyazay Derneği Edirne Şubesi'nin yönetimi tanıtıldı

EDİRNE (AA) - Türkiye Beyazay Derneği Edirne Şubesi'nin yönetimi, düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

Türkiye Beyazay Derneği Edirne Şube Başkanı Gözde Emel Baytar, kentteki bir tesiste düzenlenen toplantıda, Edirne'de engelli vatandaşlara ve ailelerine verecekleri hizmetle adeta umut ışığı olacaklarını belirtti.

Derneğin 35 yıl önce görme engelli gençler tarafından kurulduğunu ifade eden Baytar, şöyle devam etti:

"Görme engelli genç kardeşlerimizin ektiği fidan bugün adeta yeşermiş ve ulu bir çınara dönüşmüştür. O gün genç kardeşlerimizin attıkları adımla, engelli vatandaşlarımıza yaşam kaynağı olan Beyazay Derneği, bugün çok şükür ki Türkiye genelinde 87 ve yurt dışında 7 şubesiyle faaliyet gösteren ve kamu yararına çalışan dernek haline gelmiştir. Yaptığı faaliyetlerle engelli vatandaşlarımız ve aileleri tarafından büyük beğeni toplayan Beyazay Derneği'ni bugün Edirne'mizde yeni yönetimiyle faaliyete geçirmenin mutluluğu içerisindeyiz."

Dernek yönetimini büyük bir titizlikle oluşturduklarını anlatan Baytar, şunları kaydetti:



"Görme, işitme ve konuşma, bedensel, zihinsel ve kronik hastalıklarından dolayı engelli olan tüm vatandaşlarımızın sorunlarını çözüme kavuşturmak ve her şeyden önce bu meseleye ilişkin toplumsal hassasiyeti güçlendirmek adına her bir arkadaşımız görev aldı. Yönetim kurulumuzda görev alan arkadaşlarımızın her biri ayrı bir değerde olan insanlardır. "

Ardından derneğin yönetiminde bulunanlar, basın mensuplarına tanıtıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.