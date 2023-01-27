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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi ve uluslararası voleybol hakemi Prof. Dr. Nurper Özbar, "Sporda Dijital Dönüşüme Ayak Uydurmak" başlıklı panele konuşmacı olarak katıldı.

Üniversiteden yapılan çıklamaya göre, Bireysel Genç Girişimci (BİGG) Spor Ödülleri, Atatürk Kültür Merkezi'nde sahiplerini buldu.

Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve uluslararası voleybol hakemi Prof. Dr. Nurper Özbar, tören kapsamında düzenlenen "Sporda Dijital Dönüşüme Ayak Uydurmak" başlıklı panelde konuşmacı olarak yer aldı.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayri Ertan'ın moderatörlüğündeki panelde Özbar, "Voleybolda Görüntülü Değerlendirme Sistemi" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Dijitalleşmenin farklı spor dallarında ve voleybolda sağladığı faydalara dikkat çeken Özbar, spor branşlarında video teknolojinin sunduğu imkanlar hakkında bilgi vererek tecrübelerini paylaştı.

- "Her Yönüyle Enez Sempozyumu" çalışmaları sürüyor

Her Yönüyle Enez Sempozyumu'nun hazırlıkları devam ediyor.

Trakya Üniversitesi İpsala MYO Müdürü Hayati Arda, Enez Gönüllüleri Derneği Başkanı Ulaş Demiray, İpsala Toplumsal Kalkınma ve Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve dernek sözcüsü Ersin Şenerler, Enez Kaymakamı Cafer Ekinci'yi ziyaret etti.

Şenerler, Trakya Üniversitesi öncülüğünde düzenlenecek sempozyumla ilgili görüş ve desteklerini almak üzere ziyaret ettikleri Ekinci ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

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