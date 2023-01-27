Edirne'de belediye personeli, ATM'de bulduğu 5 bin 380 lirayı sahibine teslim etti

EDİRNE (AA) - Keşan Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Soner Akgün, ATM'de bulduğu 5 bin 380 lirayı banka aracılığıyla sahibine ulaştırdı.
İlçe merkezinde para çekmek için gittiği bankanın ATM'sinde bir miktar para unutulduğunu gören Akgün, parayı sahibine teslim etmek için banka yetkilileriyle iletişime geçti.
Banka yetkilileri, parayı unuttuğunu belirledikleri Mustafa Eren'i bilgilendirdi.
Akgün, unutulan 5 bin 380 lirayı, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nun da yer aldığı törenle sahibi Eren'e teslim etti.
Eren, dalgınlık nedeniyle ATM'de unuttuğu parayı bulan Akgün'e, duyarlı davranışı dolayısıyla teşekkürlerini iletti.
Helvacıoğlu da örnek davranışından dolayı Akgün'ü kutladı.