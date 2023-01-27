İpsala'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

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EDİRNE (AA) - İpsala ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

İpsala'dan Keşan istikametine giden A.S.U. (35) idaresindeki 34 DCL 812 plakalı panelvan, A.G'nin (46) kullandığı 34 UV 646 plakalı otomobil ile Esetçe Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada savrulan panelvan, yol kenarında yolcu indiren H.Y. (49) yönetimindeki 22 FF 508 plakalı minibüse çarptı.

Kazada A.S.U ve A.G. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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