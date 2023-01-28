Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 22 zanlı yakalandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 22 şüpheli gözaltına alındı.



Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ile Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda son bir haftada düzenlenen operasyonlarda, 25 kilo 430 gram uyuşturucu hap, 4 kilo 377 gram esrar, 7,49 gram metamfetamin, 4,64 gram eroin, 34 sentetik ecza maddesi, 8 kısa namlulu silah ve 8 şarjör ele geçirildi.



Uyuşturucu kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 22 zanlı gözaltına alındı.

Öte yandan, "uyuşturucu ticareti yapmak" ve "uyuşturucu kullanmak" suçlarından araması olan 4 zanlı yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

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