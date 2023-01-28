Edirne'de asayiş

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Süloğlu ilçesinde bir araçtan meyve dolu kasalar ve tartı çalındı.
İlçede manavlık yapan K.K, Cumhuriyet Mahallesi'ne park ettiği aracının yanına gittiğinde aracına yüklediği meyve dolu 7 kasa ve elektronik tartının yerinde olmadığını fark etti.
K.K. Süloğlu Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.
- Otoparktan hırsızlık iddiası
Edirne'de otopark işletmecisi iş yerinden malzeme çalındığı iddiasıyla polise başvurdu.
Umurbey Mahallesi'nde otopark işleten D.V. iş yerine geldiğinde 12 metre uzunluğundaki çelik hortumun yerinde olmadığını gördü.
D.V, Selimiye Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.
- Evine izinsiz giren kardeşinden şikayetçi oldu
Keşan ilçesinde bir kişi evine izinsiz giren kardeşinden şikayetçi oldu.
Yeni Paşa Sokak'taki TOKİ konutlarında yaşayan D.D. kardeşi H.D'nin evine izinsiz girip, 300 lira parasını ve evindeki duvar saatini aldığı iddiasıyla polise başvurdu.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.