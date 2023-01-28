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EDİRNE (AA) - Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, sosyal hizmetler alanında desteklenen ailelerin evlerini ziyaret etti.

Özbaş, yaptığı yazılı açıklamada, ziyaretlerde ailelerin sosyal hizmetlere erişim ve sosyal hizmet modelleri konusunda bilgilendirildiği belirtildi.

Arz odaklı çalışmalar yapıldığını aktaran Özbaş, şunları kaydetti:

"Bizlerin ihtiyaç sahibi ailelere, yaşlılara, engellilere, çocuklara, kadınlara ve dezavantajlı gruplara yönelik en hızlı şekilde ulaşması ve sosyal hizmetler alanında destek olunabilmesi son derece önemlidir. Gerçekleştirdiğimiz muhtar, mahalle, kıraathane ve hane ziyaretlerinde, bizlere herhangi bir nedenden dolayı ulaşamayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı tespit ederek gerekli destekleri ve yönlendirmeleri sağlamaktayız."

Özbaş, Alo 183 hattının da ihtiyaç sahibi vatandaşlara 7 gün 24 saat hizmet verdiğini belirtti.

- ETB'den, Trakya Birlik'e ziyaret

Edirne Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri, Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç'i ziyaret etti.

ETB'den yapılan açıklamaya göre, Öztürk göreve yeniden seçilen Kırbiç'e yeni dönemde başarılar diledi.

Ziyarette, ETB Meclis Başkanı Ferudun Çatalçekiç, Meclis Başkan Yardımcısı İsmail Kasap, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eray Karaca, Yönetim Kurulu Üyesi Recep İriş, Meclis Üyeleri Ahmet Özmen, Adem Ayaz ve Selman Astürk yer aldı.

- Helvacıoğlu, üstyapı çalışmalarını inceledi

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, otogarda devam eden peyzaj çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çalışmaları yerinde inceleyen Helvacıoğlu, otogar girişine şık bir peyzaj düzenlemesi yapıldığını belirtti.

Otogara gelenleri en iyi şekilde karşılamak ve uğurlamak istediklerini aktaran Helvacıoğlu, "Bu alanın hemen karşısında da minibüs ve taksici esnaflarımız için çok güzel bir düzenlemeyle bekleme alanları yaptık. Keşan'ımız için büyük bir özveri ile birlikte çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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