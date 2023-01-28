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Keşan'da "hırsızlık" zanlısı tutuklandı

AA

Keşan'da "hırsızlık" zanlısı tutuklandı

EDİRNE (AA) - Keşan'da "hırsızlık" suçundan gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir iş yeri ve otomobilden hırsızlık suçuna karıştığı iddia edilen E.V. ve Y.C'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Yeni Mescit Mahallesi'ndeki denetimlerinde şüpheli E.V'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.V, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Firari şüpheli Y.C'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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