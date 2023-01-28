Keşan'da "hırsızlık" zanlısı tutuklandı

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EDİRNE (AA) - Keşan'da "hırsızlık" suçundan gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir iş yeri ve otomobilden hırsızlık suçuna karıştığı iddia edilen E.V. ve Y.C'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Yeni Mescit Mahallesi'ndeki denetimlerinde şüpheli E.V'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.V, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Firari şüpheli Y.C'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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