Genç milli karateciler, 3-5 Şubat'taki Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı

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EDİRNE (AA) - Kıbrıs Rum Kesimi'nde 3-5 Şubat'ta düzenlenecek Ümit, Genç, 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası için Edirne'de kampa giren genç milli takım hazırlıklarını tamamladı.

Milli takım kampında bulunan 42 sporcu, 3 Ocak'tan bu yana Edirne Gençlik Merkezi'nde antrenörleri eşliğinde çalışmalar gerçekleştirdi.

Genç milli takım kafilesi, Larnaka kentinde yapılacak Avrupa Şampiyonası için yarın kentten hareket edecek.

Karate Milli Takım Teknik Direktörü Ertan Tunç, çalışmalar sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa Şampiyonası'na 46 ülkenin katılacağını ve milli takımın eksiksiz tüm kategorilerde yer alacağını söyledi.

Edirne'de güzel bir kamp süreci geçirdiklerini belirten Tunç, "Milli takımın hedefi her zaman şampiyonluk. Konya'da yapılan ve 106 ülkenin katıldığı dünya şampiyonasında biz genel klasmanda ikinci olduk. İnşallah genel klasmanda birinci olarak döneceğiz." dedi.





- Milli sporcular

Genç kadın katada başarı arayacak Buse Kılıç da Avrupa ve dünya şampiyonalarında birinciliklerinin olduğunu belirterek, "Katılacağımız şampiyonada tekrar şampiyon olmak istiyorum. Bu organizasyonlardan sonra da olimpiyatlara katılmak, orada mücadele etmek istiyorum." diye konuştu.

Milli karateci Furkan Kaynar ise üst üste şampiyonluk serisinin olduğunu ve bunu devam ettirmek istediğini vurguladı.

Sporculardan Enes Fatih Kurt da 68 kiloda Dünya Şampiyonluğunun olduğunu belirterek, katılacakları şampiyonada da genç erkeklerde birinciliği hedeflediğini ifade etti.





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