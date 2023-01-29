Keşan'da Yunanca kursunu tamamlayanlara sertifikaları verildi

Çocuk kalbiyle izlerken hiçbirimiz anlamadık! Tom ve Jerry'deki o sahne kalpleri paramparça edecek cinsten

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından açılan Yunanca kursunu tamamlayan kursiyerlere sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, TSO üyelerinin kişisel gelişimlerini arttırmaya yönelik düzenlen kurs sona erdi.

Kursu başarı ile tamamlayan kursiyerlere odada düzenlenen törenle belgeleri takdim edildi.

Törene Keşan TSO Yönetim Kurulu Üyeleri Selçuk Ataklı, Onur Yılmaz, Meclis Başkan Yardımcısı Faik Helvacıoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Can Tunç ve eğitmen Fatma Çirozlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.