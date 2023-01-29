Uzunköprü Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi başkanlığına Leventer seçildi

EDİRNE (AA) - Uzunköprü Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi başkanlığına tekrar Ümit Leventer seçildi.
Kooperatifin olağan genel kurul toplantısı ilçedeki bir düğün salonunda yapıldı.
Tek listeyle gidilen seçimde Leventer yeniden başkan seçildi.
Leventer, toplantıda, esnaf ve sanatkarlara 2022'de 60 milyon kredi kefaleti verdiklerini belirtti.
Esnafın müracaatlarının çoğaldığını anlatan Leventer, "2022 yılında Uzunköprü kooperatifi olarak 250 ortağımızın Halk Bankasından kullandığı plasman toplam 60 milyon liraya ulaştı. Kasım ve aralık aylarında toplam 22 milyon lira plasman geldi, geri dönüşlerle beraber 28 milyon kredi verebildik." dedi.
Leventer, kendisine destek olanlara teşekkür ederek, seçimin hayırlı olmasını diledi.
Seçimde Kadir Dereli, Hüseyin Guşa, Şerafettin Apaydın
Sebahattin Aksert yönetim kurulu üyesi, İlkay Çelik
ve Hasan Güngördü ise denetim kurulu üyesi oldu.