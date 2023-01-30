Havsa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nde Elmas, yeniden başkanlığa seçildi

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EDİRNE (AA) - Havsa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nde Refik Elmas yeniden başkanlığa seçildi.

Kooperatifin genel kurulu, Havsa Şehit Öğretmen Mehmet Birol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yönetim ve denetim kurulu raporları okunarak ibra edildi.

Ardından kooperatifin yönetim ve denetim kurulları ile bölge birliği delegelerinin seçimleri yapıldı.

449 üyenin oy kullandığı seçimde mevcut başkan Refik Elmas 237 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Diğer adaylar Coşkun Güler 125, Mehmet Cam 85 oy alırken 2 oy geçersiz sayıldı.

Genel kurula Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

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