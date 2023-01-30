Edirneli judocu Aysu Okuyucu Türkiye Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

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EDİRNE (AA) - Edirneli judocu Aysu Okuyucu, Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nda 52 kilogramda Türkiye ikincisi oldu.

Türkiye Judo Federasyonunca Osmaniye'de düzenlenen şampiyonaya 67 ilden kadın ve erkek 917 sporcu katıldı.

Edirne Kültür, Sanat ve Doğa Sporları Kulübü'nün genç sporcusu Okuyucu, 52 kilogramda Türkiye ikincisi oldu. Okuyucu, elde ettiği başarıyla Judo Milli Takımı'na katılma hakkı kazandı.

Kulüp Başkanı Özkan Arsu, yaptığı yazılı açıklamada, Aysu Okuyucu'nun önemli bir başarıya imza attığını belirtti.

Okuyucu'nun başarısıyla gururlandıklarını aktaran Arsu, şunları kaydetti:

"Kulübümüz sporcusu Aysu Okuyucu Osmaniye'de düzenlenen Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nda 52 kilogramda Türkiye ikincisi olarak adını Türkiye Judo Milli Takımı kadrosuna yazdırmayı başardı. Sporcumuz Edirne'mizi ve ülkemizi uluslararası yarışmalarda temsil etme hakkı kazandı. Sporcumuzu, ailesini ve emeği geçen herkesi tebrik eder başarılarının artarak devam etmesini dilerim."

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