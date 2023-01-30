Edirne'de asayiş

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EDİRNE (AA) - Uzunköprü'de iş yerinden televizyon ve bir miktar parası çalınan kişi polise başvurdu.

Mescit Mahallesi'ndeki iş yerini kontrol eden T.S, televizyonun ve bir miktar paranın çalındığını fark etti.

T.S, Uzunköprü Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

- Otodan hırsızlık

Keşan'da otomobilinin aküsü çalınan kişi polise başvurdu.

Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan E.F.D, evinin yakınına park ettiğini otomobilinden akünün çalındığını fark etti.

Araç sahibi E.F.D, Keşan Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

- İş yerinden hırsızlık

Keşan'da iş yerinden çeşitli malzemeler çalınan kişi polise başvurdu.

Büyük Cami Mahallesi'ndeki iş yerini kontrol eden E.C, kapının kırık olduğunu ve çeşitli malzemelerin çalındığını fark etti.

İş yeri sahibi Keşan Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.













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