Edirne'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü

EDİRNE (AA) - Edirne'de, otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.
C.A'nın kullandığı 22 ACK 540 plakalı otomobil, İpsala ilçesi yakınlarındaki Korucuköy Kavşağı'nda, E.E. yönetimindeki motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü E.E. ve arkasında yolcu olarak bulunan D.F. hayatını kaybetti.
Ölen kişilerin cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İpsala Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü C.A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.