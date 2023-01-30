Küresel ısınma kuş göçünü de etkiledi

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EDİRNE (AA) - HAKAN ŞAHİN - Trakya Üniversitesi (TÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Kuş Bilimci Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kaya, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle bazı kuşların artık Türkiye'ye gelmediğini, bazılarının da az sayıda geldiğini bildirdi.



Kaya, AA muhabirine, iklim değişikliği ve kuraklığın tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de fazlasıyla hissedildiğini anlattı.

Bazı bölgelerde ocak ayında sıcaklık rekorları kırıldığını, her yıl çok fazla kar yağışı alan Edirne gibi bazı illerde ise bahar havası yaşandığını aktaran Kaya, son yıllarda iklim değişikliği ve kuraklığın etkisiyle özellikle bazı göçmen kuş türlerinin Türkiye'ye gelişlerinde azalma yaşandığını ifade etti.

Önceki senelerde Kuzeydoğu Avrupa'da havaların soğumasıyla ördek, kaz, kuğu gibi göçmen kuşların güneye doğru inmeye başladığını kaydeden Mustafa Kaya, şöyle devam etti:

"İklim değişikliğiyle beraber kuşların geliş ve gidişlerinde büyük farklılıklar olmaya başladı. Örnek verecek olursak kış göçmeni kuşlardan yaban kazları ülkemize gelmez oldu. Eskiden binlerce gelen ördekler, flamingolar, kuğular, şimdi çok az sayıda geliyor. Bunun nedeni kuzeyde, Tuna Nehri çevresinde önemli sulak alanlar var. Orada soğuk olmadığı için sulak alanlar donmuyor. Kaz, ördek, kuğu gibi göçmen kuşlar da her türlü besin ihtiyacını karşılayabiliyor. Oldukları yerde besleniyor, barınıyor ve üreyebiliyor. Bu nedenle göç etme gereği de duymuyor."

- "Leyleklerin kış aylarını Türkiye'de geçirdiklerini görmeye başladık"

Kaya, göç zamanı gitmesi gereken leyleklerin kış mevsimini Türkiye'de geçirdiklerini, birçok bölgede sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde olduğu için leyleklerin göç etme gereği duymadığını vurguladı.



Kaya, "Bazen leyleklerin kaldığına şahit oluyoruz. Bazen de ülkemizde daha önce görülmeyen, sıcak iklim kuşlarının geldiğini görüyoruz. Bunların tamamı iklim değişikliği ve küresel ısınmadan kaynaklanıyor." dedi.

Edirne'de eskiden ocak ayında kar yağdığını, nehirlerin ve göllerin donduğunu hatırlatan Kaya, binlerce kuşun Meriç, Tunca ve Gala Gölü'ne gelerek kışı burada geçirdiklerini belirtti.

Kaya, az sayıda da olsa Balkanlar üzerinden Türkiye'ye giriş yapan ördek ve kuğuların Meriç ve Tunca nehirlerinde bir süre beslenme ve barınma ihtiyacını karşıladıktan sonra nehirleri takip edip Meriç Deltası'na ulaştıklarını sözlerine ekledi.

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