Edirne Ticaret Borsası

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EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,502 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 6,000 7,502 Ayçiçeği Kg 11,001 12,102 Süpürge teli Kg 16,630 28,000 Dana Kg 63,200 79,900 İnek Kg 41,700 64,600 Düve Kg 80,900 80,900

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