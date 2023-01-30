EDİRNE (AA) - MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.

Tercan, çarşı esnafını ziyaret ederek hayırlı kazançlar diledi.

Esnafa nezaketleri ve hürmetleri için teşekkür eden Tercan, "Davamız büyük, teşkilatımız büyük, inancımız ve imanımız büyüktür. Zafer inananların ve inançları uğruna her güçlüğe seve seve katlananların olacaktır. Soylu bir kavganın, asil bir sevdanın, kutlu bir teşkilatın adıyız. Sevdamız, bağlılığımız, minnetimiz yalnızca Edirne esnafınadır." ifadelerini kullandı.

- Saadet Partisi İl Divan toplantısı yapıldı

Saadet Partisi Edirne İl Divan Toplantısı yapıldı.

Genel İdare Kurulu Üyesi ve Edirne İl Sorumlusu Mustafa İriş, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'de eğitim konusunda ciddi sorunlar yaşandığını savundu.

Odağında insan olmayan, insanı merkeze almayan hiçbir yapının, hiçbir sistemin huzur getirmeyeceğini belirten İriş, "Millet olarak engin bir tarihe, muhteşem bir medeniyete sahibiz. Bunun için evlatlarımıza, gençlerimize, tarihini, medeniyet değerlerini öğretmeliyiz. Onları, bu değerleri özümsemiş bireyler olarak yetiştirmeliyiz." diye konuştu.

İl Başkanı Sinan Tekin de teşkilat olarak bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da büyük bir gayret ve özveriyle hareket edeceklerini ifade etti.

Toplantıya il ve ilçe teşkilatları katıldı.

- Ormankıran, Süloğlu Spor GK'nın şampiyonluğuna inandıklarını belirtti

Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, Süloğlu Spor Gençlik Kulübü'nün (GK) şampiyon olacağına inandıklarını bildirdi.

Ormankıran yaptığı yazılı açıklamada, 1. Amatör Lig'de mücadele eden Süloğlu Spor GK'nın ligin ikinci yarısının ilk maçında Yıldırım Kazanova Sporu 4-0 yenerek liderliğini sürdürdüğünü belirtti.

Süloğlu halkı olarak takımlarına sezon başından beri inandıklarını ifade eden Ormankıran, şunları kaydetti:

"Çıktıkları bu yolda azimle ve inançla mücadele eden başta futbolcularımız ve teknik heyetimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Bizler küçük bir ilçede kaç haftadır büyük bir başarı sağlıyoruz. Bunu da hep birlikte başarıyoruz. Biz yerel yöneticiler takımlarına sahip çıkacak, sahip çıkarken ayrışmadan birlik ve beraberlik içerisinde bunu yapacağız ve en sonunda da şampiyon olacağız."

- Demirköy'de yağmur kanallarının yapımı tamamlandı

Lalapaşa ilçesine bağlı Demirköy'de yol yenileme çalışmaları kapsamında köy içindeki yağmur kanallarının yapımı tamamlandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Köylere Hizmet Götürme Birliği programı kapsamında yapılan kanal çalışmayla yağmur suyunun yola zarar vermeden akmasının sağlanacağı belirtildi.

Açıklamada köylerdeki yol yapım çalışmalarının süreceği kaydedildi.





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