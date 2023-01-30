AK Parti Milletvekili Aksal mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi

EDİRNE (AA) - TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan ilçesinde mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Aksal, ilçede bir dinlenme tesisinde düzenlenen toplantıda, pandemi sürecinde enerji fiyatlarının arttığına dikkati çekerek, enerji ve gıdaya sahip ülkelerin önümüzdeki yüzyılın yıldızı olacağını belirtti.

Türkiye'nin enerji koridoru olduğunu, Avrupa'ya giden doğal gaz borularının hepsinin ülkeden geçtiğini anlatan Aksal, "Putin'in de ifade ettiği gibi artık doğal gaz fiyatları Türkiye'de belirlenecek. Türkiye, dünyada enerji fiyatlarını belirleyen bir aktör haline geldi. Kendi enerji kaynaklarımızı kurmak için de ciddi bir mücadele veriyoruz. Karadeniz'de kendi doğal gazımızı bulduk. Akdeniz'de yine sondaj çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah 2023 yılının mart ayından itibaren kendi doğal gazımızı kullanmaya başlayacağız." dedi.

Sazlıdere köyü sahilinde yapılan SAROS FSRU Terminali ve Kara Boru Hattı'nın herkes için çok kıymetli olduğunu vurgulayan Aksal, bir yandan modern hayatın getirdiği konforu insanlara sağlarken diğer yandan da AK Parti olarak iktidara geldiklerinden bu yana 5 milyarın üzerinde ağaç diktiklerini söyledi.

Danişment köyü sahilinde 47 dönümlük alanın satışı ile ilgili olarak CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ve İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar'ın yaptığı açıklamalara değinen Fatma Aksal, şunları kaydetti:

"Meclis kürsüsünden gündeme getirdiği Danişment'teki alanın satışıyla ilgili 'talan edecekler', 'birilerine peşkeş çekecekler' gibi çok çirkin ifadeleri var. Samimiyetle yapılmaya çalışılan bir işi çok farklı noktalara çektiler. Bu yer hazineye ait. Bizim amacımız İl Özel İdaresi'ne ne kadar gelir yaratabiliriz. Buradan elde edilecek gelir tamamen köylerimize hizmet olarak dönecek. Bütün hedefimiz bu. Belli yerleri, arsaları satabilirsiniz. Önemli olan bunları satmanız değil buradan elde ettiğiniz geliri nasıl ve nereye harcadığınızdır. Eğer doğru yere harcanıyorsa belli mülkler satılabilir. Edirne Belediyesi geçen günlerde 100 milyon liranın üzerinde arsalar sattı. Eğer bizim niyetimiz Danişment'teki alanı birilerine vermek olsaydı hazineden alıp, CHP ve İYİ Parti'nin çoğunlukta olduğu İl Özel İdaresi'ne vermez, Hazine üzerinden vermek istediğimiz insanlara verirdik."

















Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.