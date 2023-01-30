Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ zanlısı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.

Kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen terör örgütü üyesi S.Ö. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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