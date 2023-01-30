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EDİRNE (AA) - Edirne'de tıra çarpmamak için yoldan çıkan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

M.Ö'nün kullandığı 34 CKL 221 plakalı otomobil, Kapıkule Sınır Kapısı yolunun 9. kilometresinde bir tesisten yola giren M.Y. idaresindeki 31 AJT 411 plakalı tıra çarpmamak için yoldan çıktı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan N.Ç. ve D.Ö, sağlık ekiplerince otomobilden çıkarılarak ambulansa alındı.

Sürücü M.Ö, yaralıların araçtan çıkarılmasını gözyaşlarıyla izledi.

Bu arada yaralılardan N.Ç, sağlık ekibinin kendisine çok soru sorduğunu iddia ederek ambulanstan indi. Jandarma tarafından sakinleştirilen yaralı, tekrar ambulansa bindirildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tır sürücüsü M.Y, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.



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