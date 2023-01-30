Edirne Milli Eğitim Müdürü Arpacı kış okulundaki öğrencilerle buluştu

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, kış okulu kurslarında eğitim alan öğrencilerle bir araya geldi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin yarıyıl tatillerini verimli şekilde değerlendirmeleri için başlatılan eğitimler Şehit Nefize Çetin Özsoy Bilim ve Sanat Merkezi'nde devam ediyor.

2023 TEKNOFEST'te Sağlıkta Yapay Zeka Alanı'nda ikinci aşamaya geçen öğrencilerle bir araya gelen Arpacı, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arpacı, öğrencilerin kurslarda eğlenerek öğrenme imkanı bulduklarını belirtti.

Öğrencilerin görsel sanatlar, akıl oyunları ve robotik atölyelerinde eğitim aldığını aktaran Arpacı, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz bilim, sanat, matematik ve İngilizce olmak üzere 4 alanda eğlenceli ve yenilikçi öğrenme yaklaşımlarını içeren kurslara katılma imkanı elde ediyor. Kurslar sayesinde öğrencilerimiz yarıyıl tatillerinde hem eksikliklerini giderme, hem de yetenekleri doğrultusunda eğitim alma imkanı elde ediyor."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.