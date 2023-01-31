Edirne'de kaçak ürünler ele geçirilen aracın sürücüsü gözaltına alındı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de 7 bin kaçak ürün ele geçirilen aracın sürücüsü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı ürünlerin satışına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, İstasyon Mahallesi'nde bir kargo şirketinin önünde park halinde bulunan sürücülüğünü O.C'nin yaptığı araçta arama yaptı.

Aramada gümrük kaçağı cinsel içerikli 7 bin ürün ele geçirildi.

Olayla ilgili O.C. gözaltına alındı.





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