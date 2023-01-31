Edirne'de 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

"Çip krizi bizim için bitti"

Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ağrı! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesiyle fazla kilolara son

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne'de taksi ile otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı, kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Güney Çevre Yolu'nda seyreden Murat P'nin kullandığı 22 T 0236 plakalı taksi, Bando Şefliği Binası önünde, Mustafa H. yönetimindeki 22 HN 303 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçlarda sıkışan sürücüler, ekiplerce bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.