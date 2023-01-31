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Edirne'den kısa kısa

AA

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği (ETTDER) işbirliğinde düzenlenen "İlhan Koman Konulu Resim Yarışması"nın ödül töreni gerçekleştirildi.

Edirne'den kısa kısa

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği (ETTDER) işbirliğinde düzenlenen "İlhan Koman Konulu Resim Yarışması"nın ödül töreni gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yarışmada dereceye giren sanatçılara ödülleri, Güzel Sanatlar Fakültesi'nde törenle verildi.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat Tüzün, Türk heykel sanatına damga vuran ve yaşamı boyunca pek çok eser ortaya koyan İlhan Koman'ı yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak adına önemli bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek, yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.

Yarışma kapsamında seçilen eserler, çevrim içi sergi ile sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Ödül törenine ETTDER Başkanı Bülent Bacıoğlu, Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi ve Plastik Sanatlar Topluluğu Akademik Danışmanı Doç. Kerem İşcanoğlu, Plastik Sanatlar Topluluğu Akademik Danışmanı ve Yarışma Seçici Kurul Üyesi Doç. Dr. Deniz Gökduman, yarışma seçici kurul üyesi Kutalmış Bayraktar ile akademisyenler ve sanatçılar katıldı.

- Biyoloji Bölümü FEDEK tarafından yeniden akredite edildi

Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Fen, Edebiyat, Fen - Edebiyat, Dil ve Tarih - Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK) tarafından yeniden akredite edildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, FEDEK denetim sürecini başarıyla tamamlayan Biyoloji Bölümü, yeniden akredite edildi.

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) "ulusal bir kalite güvence kuruluşu" olarak tanımladığı FEDEK tarafından bir kez daha akredite edildi.

FEDEK tarafından gerçekleştirilen ziyaret ve değerlendirmeler sonucunda akreditasyon süresi, 30 Eylül 2025 tarihine kadar uzatıldı.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, üniversitenin 2016 yılında Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü ile başlayan akreditasyon yolculuğunda bugün 23 birimin ulusal ve uluslararası alanda akredite olduğunu ifade etti.

- Otman Baba anma etkinliği gerçekleştirildi

Havsa'nın Musulça köyünde Otman Baba anma etkinliği gerçekleştirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Musulça köyünde "Otman Baba" anma etkinliği düzenlendi.

Cemevinde düzenlenen törene Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, Kaymakam İsmail Hakkı Batı, İlçe Jandarma Komutanı Mert Kip, Musulça halkı ile çevre köylerden gelen vatandaşlar katıldı.

-Süloğlu ilçesinde kadınlara sağlık eğitimi verildi

Süloğlu Devlet Hastanesi kadınlara yönelik bilgilendirme ve farkındalık eğitimi düzenlendi.

Devlet Hastanesi personeli tarafından gerçekleştirilen programda, kadınlara aile planlaması, kolon kanseri, verem ve rahim ağzı kanseri konularında bilgi verildi.

Eğitim sonunda kadınlara bilgilendirici broşür dağıtıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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