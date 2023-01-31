Edirne'de asayiş

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EDİRNE (AA) - Selimiye Camisi restorasyonunda iskeleden düşen işçi yaralandı.

Caminin restorasyonunda çalışan Ş.Ç. iskeleden dengesini kaybederek düştü.

Durumunun iyi olduğu öğrenilen işçinin tedbir amacıyla hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

- Üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

Keşan ilçesinde, üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Büyükcami Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri B.C.G'nin üzerini aradı.

Şüphelinin üzerinde 4,77 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili B.C.G. gözaltına alındı.

- Park halindeki kamyonun aküsü çalındı

Keşan ilçesinde, park halindeki kamyonun aküsü çalındı.

Yukarı Zaferi Mahallesi'nde aracını park eden T.A. döndüğünde akünün yerinde olmadığını fark etti.

T.A. polise şikayette bulundu.









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