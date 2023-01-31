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EDİRNE (AA) - TED Edirne Koleji Kurucusu Nesim İba, Türk Eğitim Derneği'nin kuruluş yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba, mesajında, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün isteğiyle 31 Ocak 1928 tarihinde Türk Maarif Cemiyeti adıyla kurulan Türk Eğitim Derneği'nin 95. yaşını kutladığını belirtti.

95 yıllık köklü eğitim kurumunun bir parçası olmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Nesim İba, gençlerin nitelikli eğitim alması için çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Türk Eğitim Derneği'nin verdiği burslarla birçok öğrencinin hayatına ve geleceğine yön verdiğini vurgulayan İba, şunları kaydetti:

"Türk Eğitim Derneği burslarının Edirneli çocuklara ulaşması için ellimizden gelen tüm desteği sağlıyoruz. Bu çerçevede çeşitli sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirdik. Bir ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasındaki en önemli etkenin nitelikli eğitim olduğunu ve bu yolda daha fazla çocuğa umut olmak için proje, burs ve çeşitli çalışmaları sürdürmeye devam edeceğiz. Türk Eğitim Derneği öğrencileri, velileri, spor kulüpleri, mezun dernekleri, ülkemizde çok farklı alanlarda önemli görevlerde bulunan binlerce mezunun gönüllüleri ve çalışanları ile büyük bir ailedir. Dün olduğu gibi bugün de bir gelecek projesidir. Ata'mızın önderliğinde Cumhuriyetimizin kurucu kadrolarının öngördüğü mirası korumaya ve yüceltmeye her zaman devam edecektir. Biz de TED Edirne Koleji olarak bu yolda ilerlemeye ve destek olmaya devam edeceğiz."

- İpsala SYDV mütevelli heyetindeki muhtarlara plaket verildi

İpsala Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyetinde geçen yıl görev yapan iki muhtara plaket verildi.

İpsala Kaymakamı ve Vakıf Başkanı Ömer Sevgili, 2022 yılında İpsala Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyetinde görev yapan Tevfikiye Muhtarı Mehmet Doğan ile Esetçe beldesi Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Nihat Çakır’a, plaket vererek çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.

İpsala Kaymakamlığının toplantı salonunda yapılan plaket törenine, vakıf üyeleri ve çalışanları katıldı.





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