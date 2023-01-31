Kapıkule Sınır Kapısı'nda tırda 2 kilo 840 gram skunk ele geçirildi

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EDİRNE (AA) - Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda 2 kilo 840 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan bir tırı durdurdu.

X-ray taramasından geçirilen tırda, araç koltuklarının altına gizlenmiş 8 peket içerisinde 2 kilo 840 gram skunk ele geçirildi.

Tır sürücüsü ve birlikte hareket ettikleri belirlenen şüpheli gözaltına alındı.













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