Edirne Valisi Kırbıyık köy ziyaretlerini sürdürüyor

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, merkeze bağlı köylere ziyaret gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kırbıyık, Sazlıdere, Köşençiftliği, Musabeyli, Demirhanlı ve Hacıumur köylerini ziyaret ederek incelemede bulundu.

Ziyaretlerde vatandaşlarla bir araya gelen Kırbıyık, köylerdeki mevcut durum, tarım ve hayvancılık faaliyetleri ve yapılan çalışmalar hakkında muhtarlardan bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırbıyık, köy ziyaretlerinin süreceğini belirtti.

Edirne'nin önemli bir tarım şehri olduğunu aktaran Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Tarımsal üretimin içerisinde olan sizler, şehrimiz için çok önemli görev ifa ediyorsunuz. Gerek yürütülen kamu hizmetleri ile ilgili ve gerekse diğer hususlarda talep ve ihtiyaçları sizden dinlemek, yerinde görmek için buradayız. Özel İdare yetkililerimiz, jandarma komutanımız, tarım müdürümüz ve diğer ilgili kurum amirlerimiz de buradalar. Hangi konulara öncelik vermeliyiz, üretim verimliliği ve çeşitliliği anlamında ne gibi katkılar sağlayabiliriz. Farklı nasıl projeksiyonlar ortaya koyabilir, nasıl projeler geliştirebiliriz. Bunların değerlendirmesini hep birlikte yapalım istiyoruz. Sizler ekip diktikçe, ürettikçe bizler de sizlere elimizden gelen her türlü desteği vermek için buradayız."

Vali Kırbıyık'a ziyaretinde Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci, İl Jandarma Komutanı Albay Suat Dönmez, Tarım ve Orman İl Müdürü Atilla Bayazıt da eşlik etti.

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