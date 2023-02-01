Türk Kızılay, Trakya Üniversitesi Kütüphanesine göç ve mübadele konulu eserler kazandırdı

EDİRNE (AA) - Türk Kızılay tarafından Trakya Üniversitesi (TÜ) Merkez Kütüphanesi’ne, çoğunluğu göç ve mübadele konusunda 24 eser kazandırıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Doç. Dr. Nurten Çetin'in girişimleriyle kütüphanede yerini alan ve her biri kaynak niteliğindeki eserler kullanıcıların hizmetine sunuldu.

Balkan Savaşları ve Kurtuluş Savaşı sırasında Kızılay'ın yapmış olduğu faaliyetleri içeren kitapların da yer aldığı arşiv, elektronik ortamda da erişime açık halde bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Nurten Çetin, kütüphane koleksiyonlarını daha zengin hale getirmek için çalıştıklarını belirtti.

Kütüphanede 150 bine yakın basılı kitap yer aldığını ifade eden Çetin, şunları kaydetti:

"Öğrenci ve araştırmacılar ile vatandaşlarımıza 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veren kütüphanemize, Türk Kızılayı'nın destekleri ile önemli bir arşiv daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kütüphanemizde, Edirne Kitaplığı başta olmak üzere Balkan Kitaplığı, Tıp Kitaplığı ve Güngör-Güner Rıfat Arıbal ile Prof. M. Tayyip Gökbilgin kitaplığı gibi pek çok özel koleksiyon yer alıyor. Kütüphanemiz, her geçen gün büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. İsteğimize kayıtsız kalmayarak koleksiyonumuzun zenginleşmesine katkı sunan Türk Kızılayı'na teşekkür ediyorum."

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