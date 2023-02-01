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EDİRNE (AA) - Edirne Belediyesinin "Erasmus+ ve ESC Programlarında Uzmanlaşma Eğitimi" başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Trakya Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı'na yapılan ve kabul edilen başvuru kapsamında başlayan eğitim, Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuarı'nda veriliyor.

Eğitime, Edirne Belediyesi Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Birimi personelinin yanı sıra Avrupa Birliği programlarında proje uygulama deneyimi olan Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği, Ayçiçeği Gençlik ve Eğitim Derneği, Edirne Gençlik ve Engellileri Destekleme Derneği, Karaağaç Sağlıklı Yaşam Derneği gibi STK'ların temsilcileri de katılıyor.

Uzman İbrahim Coşkun tarafından verilen eğitim kapsamında katılımcılara Avrupa Birliği'nin eğitim, gençlik ve spor alanlarındaki hibe programı olan Erasmus+ programının yurt dışında eğitim, öğretim, staj, profesyonel gelişim, yaygın öğrenme temelli gençlik aktiviteleri ile kurumlar arasındaki işbirliklerini destekleme konuları, Avrupa Dayanışma Programı'nın (ESC) ise topluma yarar sağlayan projelerde gönüllülük, dayanışma ve ağ kurma faaliyetleri ile ilgili detaylı bilgi verilecek.

6 gün sürecek eğitim 9 Şubat'ta sona erecek.





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