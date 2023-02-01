Edirne Valisi Kırbıyık, Süloğlu'nda ziyaret ve incelemelerde bulundu

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EDİRNE (AA) - Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Süloğlu ilçesini ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, köy ziyaretlerinin ardından Süloğlu ilçesine geçen Kırbıyık, Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran ve kaymakamlık personeli tarafından karşılandı.

Kaymakam Kaya ile görüşen Vali Kırbıyık, ardından ilçeye kazandırılan halk kütüphanesine geçerek incelemelerde bulundu.

Vatandaş ve esnafla da görüşüp sohbet eden Kırbıyık, Süloğlu Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Ormankıran'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kırbıyık'a Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci, İl Jandarma Komutanı Albay Suat Dönmez, Tarım ve Orman İl Müdürü Atilla Bayazıt da eşlik etti.









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