Edirne'de kaçak üretilen 180 litre şarap ele geçirildi

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EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde kaçak üretilen 180 litre şarap ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli A.M'nin evine operasyon düzenledi.

Yapılan aramada kaçak üretilen 180 litre şarap ve 2 litre sahte içki ele geçirildi.

Şüpheli A.M. hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.





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