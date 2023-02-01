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Edirne'deki şantaj ve darp davası sanıklarının yargılanması sürdü

AA

Edirne'deki şantaj ve darp davası sanıklarının yargılanması sürdü

EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın "müşteki sanık" sıfatıyla aralarında yer aldığı 7 sanığın yargılandığı şantaj ve darp davasının görülmesine devam edildi.

Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklardan O.K, S.A. ve M.T. katıldı, diğer sanıklar ise duruşmada yer almadı.

Sanıkların avukatları, müvekkillerinin adli kontrol şartlarının kaldırılmasını talep etti.

Mahkeme, sanıkların adli kontrol şartının devam etmesine karar verdi.

Duruşma, 31 Mayıs'a ertelendi.

Edirne'de 2018'in Aralık ayında "kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma" suçundan hapis cezasına çarptırılan ve yurt dışına kaçan Şükrü Benli, Bulgaristan'da darbedildiğini ileri sürerek Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'dan şikayetçi olmuş, gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklanmıştı.

Yargılama sürecinde tutuklu sanıklar, adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Savcılıkta ifade veren Gürkan, 75 bin lira teminat karşılığı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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