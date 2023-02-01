Edirne'de uyuşturucu şüphelisi yakalandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli K.D'nin kullandığı otomobili Babademirtaş Mahallesi'nde durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan K.D'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.





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