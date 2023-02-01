Edirne'de okul öncesi eğitimdeki çocukların yemeklerini liseliler yapacak

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EDİRNE (AA) - Edirne'de okul öncesi eğitimdeki çocukların yemeklerini liseliler hazırlayacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in, ikinci yarıyılın başlayacağı 6 Şubat'tan itibaren okul öncesi eğitimdeki tüm çocuklara ücretsiz yemek verileceğini açıklamasının ardından, Edirne'de de çalışma başlatıldı.

Kentte okul öncesi eğitimdeki öğrencilerin yemeklerini Serhat Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri yapacak.

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ve yardımcılarından oluşan grup, üretim yapılacak okulun tesislerinin inceledi.

Arpacı, burada gazetecilere, ana sınıfı öğrencilerinin yemeklerini, öğretmenlerin gözetiminde liseli ağabey ve ablalarının hazırlayacağını söyledi.

Bu kapsamda çalışmalara başladıklarını belirten Arpacı, "Kıymetli öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz döner sermaye kapsamında ilimizdeki ana sınıflarının ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Okul öncesi öğrencilerimize yemek hazırlanıp, taşınacak. Emeği geçen tüm öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Arpacı, Milli Eğitim Bakanlığının tüm Türkiye'de 5 milyon öğrenciye ücretsiz yemek dağıtımı hedefinin önemli bir hizmet olduğunu dile getirdi.

- Edirne'de 16 bin 544 öğrenciye ücretsiz yemek

Milli Eğitim Bakanlığınca kentte birinci dönem 5 bin 974 öğrenciye yemek dağıtıldığını anlatan Arpacı, şunları kaydetti:

"Bunlardan okul öncesi 154, taşımalıdan 4 bin 826, pansiyondan 994 öğrencimiz yararlandı. Ayrıca Edirne Valiliğince dezavantajlı okullarımızda bulunan ilkokul ve orta okullarda da toplam 2 bin 233 öğrencimiz ücretsiz yemekten yararlandı. İkinci dönem 6 Şubat'tan itibaren 16 bin 544 öğrencimize ücretsiz yemek dağıtılacak."

Arpacı, okulda düzenlenen toplantıda, 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci döneminde Milli Eğitim Bakanlığının yatırımları ve projeleri hakkında bilgi verildi.

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