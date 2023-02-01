Edirneli Recep Çolak 73 yaşında Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi

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EDİRNE (AA) - İpsala ilçesinde 73 yaşındaki Recep Çolak, Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi.

İpsala Müftüsü Ahmet Bayraktar, Çolak'ı müftülükte ağırladı.

Bayraktar, burada yaptığı konuşmada, Çolak'ın azmiyle örnek bir davranış sergilediğini söyledi.

İlerleyen yaşına rağmen hayalini gerçekleştiren Çolak'ı tebrik eden Bayraktar, "Bayrambey Mahallesi'nde ikamet eden Recep Çolak 73 yaşında olmasına rağmen azim ve gayretleri ile Kur'an-ı Kerim'i öğrenmenin ve okumanın yaşının olmadığını gösterdi." dedi.

Bayraktar, Çolak'a Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Çolak da hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, kendisine bu süreçte yardımcı olan müftü Bayraktar, Hamidiye Camisi İmam Hatibi Ersan Taş ve görevlilere teşekkür etti.

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