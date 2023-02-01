Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı tutuklandı.

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken 2 gün önce Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ şüphelisi S.Ö'nün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine sevk edilen S.Ö, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.





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