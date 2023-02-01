Edirne'de asayiş

EDİRNE (AA) - Süloğlu ilçesinde park halindeki motosikleti çaldığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan E.D. motosikletini evinin önüne park etti.
Döndüğünde aracını yerinde bulamayan E.D. Süloğlu Polis Merkezi Amirliğine şikayette bulundu.
Olayla ilgili T.N. ve B.Ç. gözaltına alındı.
- Bıçkı makinesiyle parmağını kesti
Edirne'de bıçkı makinesiyle parmağını kesen kişi hastaneye kaldırıldı.
Abdurrahman Mahallesi'nde yaşayan R.K. ağaç dallarını kesmek ve budamak için motorlu bıçkı makinesini çalıştırdığı esnada, makinenin dişlisi elindeki eldiveni kaptı ve parmağında kesik oluştu.
R.K. tedavisi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı.