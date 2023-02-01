Edirne'de asayiş

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Süloğlu ilçesinde park halindeki motosikleti çaldığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan E.D. motosikletini evinin önüne park etti.



Döndüğünde aracını yerinde bulamayan E.D. Süloğlu Polis Merkezi Amirliğine şikayette bulundu.

Olayla ilgili T.N. ve B.Ç. gözaltına alındı.

- Bıçkı makinesiyle parmağını kesti

Edirne'de bıçkı makinesiyle parmağını kesen kişi hastaneye kaldırıldı.

Abdurrahman Mahallesi'nde yaşayan R.K. ağaç dallarını kesmek ve budamak için motorlu bıçkı makinesini çalıştırdığı esnada, makinenin dişlisi elindeki eldiveni kaptı ve parmağında kesik oluştu.

R.K. tedavisi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.