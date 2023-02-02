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EDİRNE (AA) - İpsala Belediyesince 2 yolcu minibüsü satın alındı.

Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, minibüslerde incelemede bulunarak personelden bilgi aldı.

Şehir içi trafiğini rahatlatmak ve taşımacılıkta yaşanan sorunları çözmek amacıyla minibüs satın almaya karar verdiklerini belirten Ünsal, "Kötüyü iyiye, iyiyi güzele çevirmek için çıktığımız bu yolda insan odaklı yönetim anlayışımızla her daim vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

- "Edirne Gülü ve yetiştiriciliği" semineri düzenlendi

Trakya Üniversitesi Havsa Meslek Yüksekokulu ve Havsa Halk Eğitim Merkezi koordinatörlüğünde "Edirne Gülü ve Yetiştiriciliği" semineri düzenlendi.

Havsa Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen seminere Prof. Dr. Mustafa Tan konuşmacı olarak katıldı.

Belediye Kadın Meclisi ve Osmanlı Köyü Kadın Kooperatifi üyelerine yönelik seminerde Edirne Gülü ve yetiştiriciliği hakkında bilgi verildi.

- "Kitap Dostum" projesi kapsamında okuma saati etkinliği düzenlendi

Süloğlu'nda aile okuma saati düzenlendi.

Süloğlu Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Halk Kütüphanesi'ndeki etkinlikte aile okuma saati düzenlendi.

Öğrenciler ve aileler, Kaymakamlık tarafından yürütülen "Kitap Dostum" ve "Bağımlılıkla Mücadele" projeleri kapsamındaki etkinlikte kütüphanede kitap okudu.

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