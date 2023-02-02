Edirne Valisi Kırbıyık köy ziyaretlerine devam ediyor

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EDİRNE (AA) - Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, merkeze bağlı köyleri ziyaret edip incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kırbıyık, programı kapsamında merkeze bağlı Karakasım, Orhaniye, Elçili, Doyran, Üyüklütatar, Hasanağa, Hıdırağa, Küçükdöllük ve Kayapa köylerini ziyaret etti.

Köylerde incelemede bulunan Kırbıyık, yapılan çalışmalarla ilgili muhtarlardan bilgi aldı.

Vatandaşlarla bir araya gelen Kırbıyık, beklenti ve talepleri dinleyip gerekli çalışmaların yapılması için ilgili kurumlara talimat verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Kırbıyık, köyleri ziyaretleri ederek değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti.

Ziyaretlerde tarımsal sulamanın artırılması yönünde talepler aldıklarını aktaran Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Bu, bizleri mutlu ediyor. Çalışmalarımızı ve yatırımlarımızı özellikle bu konuda arttırma gayretindeyiz. Çünkü çok şükür, bölgemizde ekilebilir tüm alanlarda tarımsal üretim yapılıyor. Mevcut alanı arttırmak mümkün olmayacağına göre, geriye tarımsal alanların en verimli şekilde üretimde kullanılması kalıyor. Sulanabilir tarım alanlarını genişletebildiğimiz ölçüde ikinci ürün ekimini arttırmak da mümkün olacaktır. Bu bakımdan, bu konuyu önemsiyoruz. İnşallah bize iletilen hususlarda tüm kurumlarımızla, en hızlı şekilde aksiyon alarak çözümleri üretmiş olacağız."

Ziyaretlerde Vali Kırbıyık'a Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci, İl Jandarma Komutan Vekili Naim Tavlı, Tarım ve Orman İl Müdürü Atilla Bayazıt ve İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım eşlik etti.

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