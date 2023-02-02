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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörlüğü, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazandı.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Türk Akreditasyon Kurumu akreditasyonuna sahip bağımsız bir değerlendirme kuruluşu olan Uluslararası Kalite Sistemleri ve Belgelendirme tarafından rektörlüğe bağlı idari birimlerin, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi denetimi, 29 Kasım -1 Aralık tarihlerinde gerçekleştirildi.

Denetim sonucunda rektörlüğe bağlı birimler, "Yükseköğretim Hizmetleri İçin İdari ve Organizasyon Faaliyetlerinin Sunumu" kapsamında, TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, belgenin, rektörlüğe bağlı birimlerin bağımsız denetimlerden geçerek kalite standartlarını karşıladığını gösterdiğini belirterek, "Tüm birimlerin ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesini almaya hak kazanması, üniversitede yürütülen kalite süreçlerinin bir sonucudur. Belgenin, üniversitemize kazandırılmasında emeği geçen tüm birim başkanlarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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