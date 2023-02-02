Trakya'nın en büyük hayvan pazarı ortak projeyle yeni yerine taşınacak

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin Havsa ilçesindeki Trakya'nın en büyük hayvan pazarı, İl Özel İdaresi ve belediye iş birliğinde hayata geçirilecek projeyle yeni alanına taşınacak.

Edirne İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş, şubat ayı 2. birleşiminde yaptığı konuşmada, Havsa Canlı Hayvan Pazarı'nın Trakya'nın en büyük hayvan pazarı olduğunu söyledi.

Mecliste yapılan çalışmalar, komisyon incelemeleri ve belediyeyle görüşmeler neticesinde güzel bir proje hazırlandığını ifade eden Geçmiş, "Havsa'daki İl Özel İdaresi şantiyesi yakınında hemen otobanın kenarında bir yer belirlendi. Marmara Bölgesi'nin en büyük canlı hayvan pazarı olacak bir alan olacak. Buna yakışır bir yer tespiti yapıldı, komisyonlar ve belediyemiz onay verdi. En az 100 yıl hizmet verecek modern bir pazarı ilçeye kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

Çevre ve Sağlık Komisyonu Başkanı Erdoğan Gümülcineli ise ilçenin hayvancılık açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu dile getirdi.

Modern bir pazar yerinin bölge hayvancılığına katkı sağlayacağını aktaran Gümülcineli, "Bu potansiyelin artırılması ve taleplerin tam olarak karşılanabilmesi için yetiştirilen hayvanların daha ari ortamda sağlıklı bir şekilde satışının gerçekleştirilmesi için pazar yerinin modern hale getirilmesi hiç şüphesiz elzem bir durumdur." diye konuştu.

İl Özel İdaresi Plan ve Proje Müdürü Mesilsa İpekli de proje hakkında bilgiler verdi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde 4 bin 235 metrekarelik alana yapılacak 1000 hayvan kapasiteli pazar yerinde, dükkan, sosyal tesis, karantina ve dezenfektan alanı gibi bölümler yer alacak.









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