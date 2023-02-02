Edirne Devlet Tiyatrosunda bu ay iki oyun sanatseverlerle buluşacak

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EDİRNE (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Edirne Sahnesi'nde bu ay "Hiç Kimsenin Öyküsü" ve "Şişmanlamayan Sumocu" oyunları sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Tarihi Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'ndaki sahnede 14 Şubat Salı, Baki Erdi Mamikoğlu'nun yazdığı Levent Aras'ın yönettiği tek perdelik "Hiç Kimsenin Öyküsü" oyunu sahnelenecek.

Karşıt taraflarda savaşmış iki askerin çatışma ve hesaplaşmalarının anlatıldığı, Erzurum Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenecek oyun, 14-15-16 Şubat'ta saat 20.00'da izlenebilecek.

Edirne Sahnesi'nde bu ay sahnelenecek diğer oyun "Şişmanlamayan Sumocu" olacak.

Gül Urgan Yıldız'ın yönettiği tek perdelik oyunda Van Devlet Tiyatrosu oyuncuları rol alacak. Oyun 21-22-23 Şubat'ta saat 20.00'de sahnelenecek.

Biletler, gişe ve internetten satın alınabilecek.

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