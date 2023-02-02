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EDİRNE (AA) - AFAD Edirne İl Müdürlüğü tarafından Lalapaşa Kaymakamlığı personeline afet farkındalık eğitimi verildi.

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, eğitimde, personele afet anında yapılması gerekenler, evde depreme karşı alınması gereken önlemler, afet ve acil durum çantasının hazırlanması konuları aktarıldı.

Teorik eğitim sonrası deprem ve tahliye tatbikatı yapıldı. Personele ayrıca AFAD Acil uygulaması tanıtıldı.

- Eğitim Kurumu Müdürleri Kurulu Toplantısı

Eğitim Kurumu Müdürleri Kurulu Toplantısı, Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı başkanlığında gerçekleştirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Edirne Lisesi'nde okul müdürlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, eğitim öğretim yılı 1. döneminde yapılan çalışmalar, ara tatil döneminde sürdürülen çalışmalar ile yeni döneme hazırlık çalışmaları görüşüldü.

Toplantıda, öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Milli Eğitim Müdürü Arpacı, hedeflerinin her zaman zirvede yer almak olduğunu belirterek, kurum müdürlerine yeni dönemde başarı ve kolaylık diledi.

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