Edirne'de hırsızlık zanlısı tutuklandı

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EDİRNE (AA) - Keşan'da, iş yerinden "hırsızlık" yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yukarı Zaferiye Mahallesi'ndeki bir iş yerinde gerçekleşen hırsızlık olayının şüphelisini yakalamak için çalışma gerçekleştirdi.

Polis ekiplerince yapılan çalışma sonrası şüpheli M.D. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.





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