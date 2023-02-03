Edirne'de dolandırıcılık zanlısı tutuklandı

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EDİRNE (AA) - Keşan'da, polis ekiplerinin denetiminde "dolandırıcılık" suçundan aranması olduğu belirlenen zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Mahallesi'ndeki bir iş yerinde gerçekleştirdiği denetimlerde şüpheli M.S'nin GBT sorgulamasını yaptı.

Dolandırıcılık suçundan aranması olduğu belirlenen M.S, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.





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