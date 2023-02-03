EDİRNE (AA) - CHP Edirne İl Başkanı Samet Kahraman, seçime yönelik saha çalışmalarına başlayacaklarını söyledi.

Kahraman, partisinin il başkanlığında düzenlediği toplantıda, göreve geldikten sonra yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ilçe ziyaretlerinde bulunarak parti üyeleriyle görüştüklerini belirtti.

Verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade eden Kahraman, "Üyelerimizle görüşmelerden memnun ayrıldık. Yapılması gerekenlerle ilgili notlarımızı aldık. Önümüzdeki hafta itibarıyla çalışmalar için start vereceğiz. İnşallah güzel bir çalışma yapacağız. Açıklanan tarih resmi değil ama 14 Mayıs'a 99 gün var. Bizler de bu bilinçle, samimiyetle çalışacağız. Edirne'nin dört bir yanına dokunarak sahaya ineceğiz." diye konuştu.

- Göreve başlayan personele eğitim

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde göreve yeni başlayan personellere yönelik "Oryantasyon Eğitimi" gerçekleştirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Melahat Hulusi Datenin Çocuk Evleri Sitesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen eğitim programında, uzman personeller tarafından sunum ve bilgilendirme yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, göreve yeni başlayan personele çalışmalarında başarı diledi.

Eğitim programının sonunda personele sertifikaları verildi.









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